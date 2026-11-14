KKTC'nin 43. kuruluş yılında savaş gemileri Girne ve Gazimağusa'da halka açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında pazar günü Türk savaş gemileri, Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ulaşılan bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212), KKTC'de liman ziyareti yapacak.

Liman ziyareti yapacak olan TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212) ise Gazimağusa Ticari Limanı'nda, 15 Kasım Pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.