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KKTC'nin En Büyük Camisi Dr. Suat Günsel Camii Yarın Açılıyor - Son Dakika
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KKTC'nin En Büyük Camisi Dr. Suat Günsel Camii Yarın Açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, yarın düzenlenecek açılış töreniyle hizmete girecek. Cami, 62 kubbe ve 6 minareye sahip olup, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği cami, Kıbrıs Türk halkının yetenekleriyle inşa edilen bir eserdir.

KKTC\'nin En Büyük Camisi Dr. Suat Günsel Camii Yarın Açılıyor
10.01.2024 - 11:23,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 62 kubbe ve 6 minareye sahip, en büyük camisi Dr. Suat Günsel Camii yarın açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, yarın düzenlenmesi planlanan açılış törenine, başta Türkiye ve KKTC'den olmak üzere pek çok İslam ülkesinden temsilci katılacak.

KKTC'nin en büyük cami olma özelliği taşıyan yapı, 30 bin metrekare alan üzerine inşa edildi.

Türkiye'dekiler de dahil edildiğinde bölgedeki altı minareli altıncı cami olma özelliği taşıyor.

Yapımı 10 yıl süren, büyük bir emekle tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii kapılarını yarın ziyaretçilere açacak.

Kubbe ve Minareleri

Aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak Dr. Suat Günsel Camii'nin ana kubbesi 36,8 metre yüksekliğinde ve 23,8 metre çapında.

Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 kubbe ile 9 yarı kubbe, revak bölümünde de 26 kubbe bulunuyor.

Altı minaresi bulunan caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.

Altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip kubbe ve minarelerde kullanılan malzemeler, yapılan anketle Kıbrıs Türk halkı tarafından belirlendi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlanan vitraylar, caminin 104 penceresini süslüyor.

Camide, kubbe ve minare alemleri tamamen alüminyum döküm ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip. Tüm dökümler yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı.

Camideki toplam 47 avize, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.

Caminin kubbe içi ve iç mekan süslemelerinin tamamı, yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı.

Detaylı işlemeleri ile dikkati çeken kapı, minber ve diğer mobilyaları da Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretildi.

Yapılan anket sonucunda halk tarafından caminin dış alanlarında Kıbrıs'a özgü beyaz taş kullanılması kararlaştırıldı. Caminin, taş işçiliğinde de Kıbrıs Türkü zanaatkarların imzası bulunuyor.

Kıbrıs Türklerinin Ada'ya bıraktığı en önemli iz

Dr. Suat Günsel Camii, mimari tasarımı, mühendisliği ve inşa sürecinden kullanılan vitray, avize, alemlerine, kubbe ve iç mekan süslemelerinden ahşap ve taş işçiliğine kadar bütünüyle Kıbrıs Türkü'nün yetenekleriyle inşa edildi.

Cami, bu açıdan Kıbrıs Türklerinin, KKTC döneminde Ada'ya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçecek.

Kaynak: AA
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