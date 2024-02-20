KKTC Cumhurbaşkanı: KKTC\'nin TDT\'deki gözlemci üyeliği yeni siyasetimize güç veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) gözlemci bir üyesi olduğunu belirterek, "Zaman içerisinde KKTC'nin görünürlüğü ve uluslararası camia tarafından daha fazla kabul edilmesi yönünde bütün bu atılımlar ve gelişmeler fevkalade önemli ve yeni siyasetimize güç vermektedir." dedi.
Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TDT Gayriresmi Toplantısı'nın temmuzda yapılacağını hatırlatarak, " Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır." ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KKTC'nin TDT'nin gözlemci bir üyesi olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:
"Böyle bir toplantıda bizim de olabilmemiz, davet edilmemiz bizleri çok mutlu etmiştir. Çünkü zaman içerisinde KKTC'nin görünürlüğü ve uluslararası camia tarafından daha fazla kabul edilmesi yönünde bütün bu atılımlar ve gelişmeler fevkalade önemli ve yeni siyasetimize güç vermektedir. Ben Sayın Aliyev'e teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizleri orada gözlemci üye statüsüne taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gayretleri için de kendisine teşekkür etmek istiyorum."
Özbekistan'da yapılan TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde oy birliğiyle KKTC'nin gözlemci üye olduğunu anımsatan Tatar, Aliyev'in davetine icabet edeceğini ve Azerbaycan'daki zirveye katılacağını söyledi.
Tatar, TDT zirvesinde KKTC'nin katılımından dolayı uluslararası baskıların olacağına dikkati çekerek, "Davet üzerinden şimdi birileri belki devreye girecek ve bizim arkamızdan birtakım şeyler söyleyecek. KKTC tanınmıyor, tanınmadığı için orada olmaması gerektiği şeklinde. Özellikle Güney Kıbrıs kaynaklı birtakım girişimler hep olmuştur ve olacaktır. Kazakistan'da da benzer bir durum olmuştur ama Sayın Aliyev'i bir kez daha tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.
KKTC'nin bağımsız bir Türk devleti olarak uluslararası toplantılara katılmanın en doğal hakları olduğunun altını çizen Tatar, temmuzda düzenlenecek TDT toplantısında yerlerini alacaklarını aktardı.
Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanı: KKTC'nin TDT'deki gözlemci üyeliği yeni siyasetimize güç veriyor - Son Dakika
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