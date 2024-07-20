KKTC Vatandaşı Öğrenciler Türk Vatandaşlarıyla Aynı Esaslara Tabi Olacak

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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrencilerinin, katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türk vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olacağını bildirdi. Özvar, " KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile Devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyeceklerdir. Programı aşan ya da ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler sadece katkı payı ödeyecekler" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki devlet üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrencilerin herhangi bir öğrenim ücreti ödemeyeceklerini bildirdi. Özvar, şunları kaydeti:

"Cumhurbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle KKTC vatandaşı öğrencilerimiz katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türk vatandaşı öğrencilerimizle aynı esaslara tabi olacaklar. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'ın 3. maddesine 9. fıkra eklenmiştir. Bu yıl eklenen fıkra ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında Devlet Üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrencilerin herhangi öğrenim ücret ödemeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu fıkra hükmüne ilişkin olarak 13 Eylül 2023 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı alınmış, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının katkıları ve Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanmasına 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlanılacaktır.

Diğer taraftan Kararın 1. maddesinin 6. fıkrasında ise bugüne kadar KKTC uyruklu olup ÖSYM merkezi yerleştirme sınavı ile devlet üniversitelerine kayıt yaptıran öğrencilerin geçmiş yıllarda olduğu gibi herhangi bir ücret ödemeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak; KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile Devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyeceklerdir. Programı aşan ya da ikinci bir üniversiteye kayıt yaptın öğrenciler sadece katkı payı ödeyeceklerdir."