KKTC'ye F-16 ve Hava Savunma Sistemleri Gönderildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılması kapsamında altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve hava savunma sistemleri hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."