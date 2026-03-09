KKTC'ye F-16 ve Hava Savunma Sistemleri Gönderildi - Son Dakika
KKTC'ye F-16 ve Hava Savunma Sistemleri Gönderildi

09.03.2026 10:55
MSB, KKTC'nin güvenliği için altı F-16 ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılması kapsamında altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık, gelişmelere göre ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden KKTC'ye konuşlandırılan F-16'lar ve hava savunma sistemleri hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; altı adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
