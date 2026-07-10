KKTC'ye Yangın Söndürme Helikopteri Teslimi - Son Dakika
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KKTC'ye Yangın Söndürme Helikopteri Teslimi

KKTC\'ye Yangın Söndürme Helikopteri Teslimi
10.07.2026 13:48
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Türkiye, KKTC'ye orman yangınlarıyla mücadele için 'Ka-32' helikopteri teslim etti.

Türkiye tarafından orman yangınlarıyla mücadele amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görevlendirilen "Ka-32" tipi yangın söndürme helikopteri, Ercan Havalimanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Lefkoşa Ercan Havalimanı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile KKTC kabinesinden bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Törende, Türkiye'den görevlendirme ile gönderilen ve KKTC'deki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla kullanılacak "Ka-32" tipi yangın söndürme helikopteri, KKTC Orman İdaresine teslim edildi.

Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'de kullanılacak helikopterin, yangın alanlarına 2,5 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de doğal güzellikleri koruma adına buraya bir helikopter konuşlandırıyoruz." dedi.

Yumaklı, riskli dönem boyunca helikopterin KKTC'de kalacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Helikopteri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orman İdaresinin emrine geçici bir tahsisle verdik. Riskli dönem boyunca burada olacak ama sadece bu helikopterle kaim değil biliyorsunuz. İhtiyaç olduğu zaman Türkiye'den de biz buraya destek olmaya devam ediyoruz. Sadece bu konuda değil, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, aynı zamanda bugün devlet su işlerimizin de yapmış olduğu projeleri birlikte inceleyeceğiz.

Burada da özellikle ben, Mesarya Ovası'nın sulamasının 2027 yılında biteceğini, aynı zamanda 207 kilometre uzunluğundaki içme suyu sisteminin de artık sona doğru yaklaşmakta olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinasyonunda, onların da talimatları ile inşallah burada Bakanlığımızı ilgilendiren her konuda kardeşlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'ye Yangın Söndürme Helikopteri Teslimi - Son Dakika

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