KKTC Yetkilileri, Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Kuzey Irak'ta terör örgütünün saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Töre, saldırıda şehit olan 5 askere ilişkin, "Kıbrıs Türk Halkı olarak her koşulda Anavatanımız Türkiye'nin acısını en derinden hissetmekle birlikte terörle mücadelede aynı kararlılıkla her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Meclisi Başkanı, "Çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

Başbakan Ünal Üstel'den taziye mesajı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, sosyal medya üzerinden, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Üstel mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan taziye mesajı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da şehitler için taziye, yaralı askerler için acil şifa dileğinde bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun." değerlendirmesine yer verildi.