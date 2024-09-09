Bekir Sıdkı Sezgin 28. Yılında Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bekir Sıdkı Sezgin 28. Yılında Anılıyor

Son dönem klasik musiki üslubunun önemli temsilcilerinden kabul edilen Bekir Sıdkı Sezgin, vefatının 28. yıl dönümünde anılıyor. Sezgin'in hayatı ve müzik kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir.

09.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönem klasik musiki üslubunun önemli temsilcilerinden kabul edilen ses sanatçısı ve bestekar Bekir Sıdkı Sezgin, vefatının 28. yıl dönümünde anılıyor.

Sezgin, Fatih Şehremini'de 1 Temmuz 1936'da, Hafız Hüseyin Efendi ile udi Feride Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

İlköğrenime 1942'de başlayan sanatçı, sesinin güzelliğiyle bilinen babası ve annesinden etkilenerek musikiye merak sardı.

Usta sanatçı, ilk ve orta öğretimin ardından babasının teşvikiyle girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı sınavını kazandı ve okuldan başarıyla mezun oldu.

İzmir Radyosunda ses sanatçısı oldu

Askerliğini 1956'da Denizli'de tamamlayan sanatçı, 1958'de İzmir'e yerleşti.

Sezgin, 1959'da girdiği İzmir Radyosunun sınavını kazanarak, solist ve ses sanatçısı olarak göreve başladı.

İzmir'de 1964'te evlenen sanatçı, İzmir Radyosunda 1967'den itibaren stajyer sanatkarlara öğretmenlik yaptı, 1973'te ise radyonun klasik koro şefi oldu.

Bekir Sıdkı Sezgin, ilerleyen yıllarda akademik hayata atıldı, 1976'da İstanbul Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim üyeliğine getirildi.

Usta sanatçı, İstanbul Radyosu ses sanatkarlığı, küçük koro şefliği ve TRT Merkez Denetleme Kurulu üyeliğini birlikte yürüttü.

TRT'den 1980'de emekli olan Sezgin, 1971-1983'te çeşitli Avrupa ülkelerinde Türk musikisini tanıtmak üzere konserler verdi.

Emekliliğin ardından akademik hayatına devam eden usta müzisyen, 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi oldu.

Musiki ustalarından ders aldı

Usta sanatçı, musiki serüveni boyunca, başta Hafız Hasan Akkuş olmak üzere dönemin Fatih Camii İmamı Ahmed Rasim Efendi (Filibeli Arap Hafız), Hafız Ahmed Efendi ve Hafız Sadettin Efendi gibi klasik musiki ustalarından dersler aldı.

Klasik tarzı çok iyi bilen ve son dönem klasik sanatçılar arasında bu tarzı en iyi uygulayanlar arasında yer alan Sezgin, Türk musikisine unutulmayacak eserler kazandırdı.

Sanatçı, ilk bestesini 1962'de Yavuz Sultan Selim'in "Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur" şeklindeki şiirine yaptı, Mevlevi ayini, tevşih, durak, sala, şuğul, ilahi, naat, münacat, peşrev, saz semaisi, kar-ı natık, karçe, beste, ağır semai, yürük semai, şarkı ve çocuk şarkısı formlarında 100'e yakın eser besteledi.

Yunus Emre ve divan şairlerini besteledi

Sezgin, divan şairlerinden Fuzuli, Nabi ve Nedim, halk edebiyatından da Yunus Emre'nin çok sayıda şiirine beste yaptı.

Eşi Sibel Hanım ile evliliğinden üç çocuğu dünyaya gelen Bekir Sıdkı Sezgin, 10 Eylül 1996'da vefat etti.

Usta sanatçının bestelerinden bazıları şunlar:

"Bir günüm asude geçmez ah ü efgan etmeden", "Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı suzanın senin", "Ey şuh aceb ki derd-i nihanı bilir misin", "Ey risalet tahtının hurşid ü mah-ı enveri", "Vasıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dur olmadan, "Arif olur derviş olan, "Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin", "Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller", "Bir dilde ki zahir ola envar-ı Muhammed", "Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler er yarın Hak divanında bell'olur".

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Sıdkı Sezgin 28. Yılında Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bekir Sıdkı Sezgin 28. Yılında Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement