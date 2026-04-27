Klasik Otomobil Sergisi Ziyaretçilerini Zaman Yolculuğuna Çıkardı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak hafta sonu Kültürpark'ta gerçekleştirilen İzmir Klasik Otomobil Sergisi, iki gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. En eskisi 75, en yenisi 39 yaşındaki klasik araçlar görmeye gelenleri adeta zaman yolculuğuna çıkardı.

25-26 Nisan tarihlerinde İzmir Classic Cars tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kültürpark Uzun Havuz'da gerçekleştirilen ve birbirinden nadir klasik araçların yer aldığı İzmir Klasik Otomobil Sergisi, yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu. Festival havasındaki sergide, İzmir'in farklı ilçelerinden getirilen 61 klasik araç yer aldı. Sergide, en eski araç 1951 model Mercedes-Benz 170, en yeni araç ise 1987 model Tofaş 131 oldu. 1960-1980 yılları arasına ait farklı klasik otomobillerin olduğu sergide, yerliden yabancıya, otomobillerden kamyonetlere kadar geniş bir yelpazede araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Devamı gelecek

Renkli görüntüler oluşturan etkinlik, farklı dönemlere ait araçları bir araya getirerek ziyaretçilere geçmişe uzanan bir deneyim sundu. Her biri özenle korunan ve farklı hikayeler barındıran klasik araçlar, her yaştan İzmirliden büyük ilgi gördü. Sergide yer alan araçlardan biri de Hüseyin Özoğul'a ait arazi aracı oldu. Askerlik döneminde kullandığı araca duyduğu ilgi nedeniyle aynı marka bir aracı koleksiyonuna katan Özoğul, aracını titizlikle koruyarak sergide ziyaretçilerle buluşturdu. Askeri kıyafetleriyle aracını tanıtan Özoğul, ziyaretçilere hem aracın teknik özellikleri hem de kendi hikayesini aktararak sergiye katılanlara farklı bir deneyim sundu. Etkinliğin organizasyonunu üstlenen İzmir Classic Cars'tan Yusuf Esen, destekleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek serginin devamını düzenlemeyi planladıklarını diye getirdi. Canlı müzik performansları ve etkinlik alanlarıyla da desteklenen İzmir Klasik Otomobil Sergisi, İZKİTAP ile birlikte kentin kültür ve sosyal yaşamına katkı sağladı.