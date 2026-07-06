Klasik Otomobiller Kayseri'de Sergilendi - Son Dakika
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Klasik Otomobiller Kayseri'de Sergilendi

Klasik Otomobiller Kayseri\'de Sergilendi
06.07.2026 23:04
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Kayseri'de klasik otomobil tutkunları, Ahmet Açıkalın'ın hangarında buluştu ve 70 araç sergilendi.

KAYSERİ Klasik Otomobilciler Derneği üyesi bir grup, iş insanı ve koleksiyoner Ahmet Açıkalın'a ait fabrikanın hangarında otomobillerini sergiledi.

Kentte, klasik otomobil tutkunları Kayseri Klasik Otomobilciler Derneği'nin öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Cadde üzerinde yer alan iş insanı Ahmet Açıkalın'a ait fabrikanın hangarında düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya geldi. 1930'lu yıllardan günümüze kadar 70'e yakın klasik otomobil, sahipleri tarafından fabrika hangarında sergilendi. Programa, kentteki 200'e yakın klasik otomobil tutkunu katıldı. Davetlilerin birçoğunun iş insanı olduğu koleksiyonerlerin araçlarını programa katılanlar cep telefonlarıyla kaydetti.

'MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK ARAÇLAR'

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Açıkalın, "Koleksiyoncuyuz. Kendi aramızda bir kahvaltı organizasyonu yapalım istedik. Arabaları toplayıp, bir aktivite olsun istedik. Kahvaltı organizasyonu kişi sayısı yükselince yemekli bir programa dönüştü. Yaklaşık 200'e yakın bir katılım oldu. Çok güzel tepkiler aldık. Kayseri'de koleksiyon arabası olan kişi sayısı çok fazla. Araba sevdalısı çok fazla. Hepsinin garajında böyle araçlar var. Maddi değeri olarak değil de manevi değeri çok yüksek olan araçlar var. Böyle bir organizasyon yapalım istedik. Tanışıp, kaynaşmak istedik. Buraya gelenlerin hepsi iş insanı. Bu organizasyon ben de başladı, inşallah devamı da gelir. Bu ve benzeri kaynaşma güzel bir örnek olur" dedi.

Kaynak: DHA

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