Kleopatra Bisiklet Festivali Tarsus\'ta Başlıyor

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(MERSİN)- Türkiye'nin dört bir yanından 225 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşecek ve 3 gün boyunca devam edecek 3'üncü Kleopatra Bisiklet Festivali başlıyor. Katılımcılar hem tarihi ve turistik açıdan Tarsus'u keşfedecek hem de bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olarak kullanımını teşvik etme imkanı yakalayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Kleopatra Bisiklet Festivali, 4-5- 6 Ekim günlerinde Tarsus'ta gerçekleştirilecek.

Kleopatra Bisiklet Festivali, bisiklet tutkunlarını bir araya getirirken, Tarsus'un tarihi ve doğa zenginliklerini tanıtmayı ve bisikletin yaygınlaştırılması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar hem spor yapacak hem de tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Festivalin her günü ayrı bir programa ev sahipliği yapacak. 5 Ekim Cumartesi sabahı katılımcılar, Tarsus'un sokaklarını keşfedecekleri bir şehir turuna çıkacak.