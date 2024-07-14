KLÜ'de İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi Başladı

Güncel

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yürütülen "Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Geliştirme Mutfağı Projesi" kapsamında İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi başladı.

Kırklareli Üniversitesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce gerçekleştirilen eğitime 24 kursiyer katıldı.

148 saat sürecek eğitimde, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kesici, Öğretim Görevlisi Raşit Bakan, Öğretim Görevlisi Hikmet Can Çetin ve Araştırma Görevlisi Ferda Yeliz Çubuk tarafından mutfak teknikleri, sos, meze, salata hazırlama, et, su ürünleri yemekleri, beslenmenin temel ilkeleri, besin güvenliği, hijyen, iş organizasyonu ve mesleki gelişim başlıkları yer alıyor.

30 Temmuz'da sona erecek eğitimde başarılı olan 19 kursiyer Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çeşitli otel ve restoranlarda istihdam edilecek.