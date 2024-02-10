KLÜ'de Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KLÜ'de Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler Konferansı Gerçekleştirildi

KLÜ\'de Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler Konferansı Gerçekleştirildi

Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler' konferansına, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, KLÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ve Prof. Dr. Ünal Çağlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansta, polimerik malzemelerin kullanımının azaltılması ve biyobozunur polimerlerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

10.02.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler" konferansı gerçekleştirildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cem Gök'ün moderatörlüğünde Teknoloji Fakültesinde gerçekleştirilen konferansa Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, KLÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Meryem Çamur Demir ile Prof. Dr.

Ünal Çağlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.

KLÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Evren Çağlarer, tüm dünyada polimerik malzemelerin kullanımının hızla arttığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerin polimerik malzemelerin neden olduğu tüm olumsuzlukları azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çağlarer, daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için biyobozunur polimerler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan da polimerik malzemelerin kullanımının azaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KLÜ'de Plastik Endüstrisinde Sürdürülebilirlik ve Biyoplastikler Konferansı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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