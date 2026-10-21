KLÜ ile Trakya Üniversitesi, Trakya Kampüs 4.0 için yazılım protokolü imzaladı - Son Dakika
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KLÜ ile Trakya Üniversitesi, Trakya Kampüs 4.0 için yazılım protokolü imzaladı

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KLÜ ile Trakya Üniversitesi, Trakya Kampüs 4.0 için yazılım protokolü imzaladı
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Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi yazılım işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle Trakya Kampüs 4.0 uygulaması KLÜ'de pilot süreç boyunca ücretsiz denenecek, geri bildirimler yazılımın geliştirilmesinde kullanılacak.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında, üniversitelerin dijital altyapısını güçlendirecek yazılım işbirliği protokolü imzalandı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in öncülüğünde yürütülen işbirliği kapsamında, Trakya Üniversitesi tarafından geliştirilen "Trakya Kampüs 4.0" uygulamasının Kırklareli Üniversitesinde pilot uygulama olarak kullanılması kararlaştırıldı.

İmzalanan protokol doğrultusunda Kırklareli Üniversitesi, "Trakya Kampüs 4.0" uygulamasını pilot süreç boyunca ücretsiz olarak deneyimleyecek. Kullanım süresince elde edilecek geri bildirimler, yazılımın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinde değerlendirilerek iki kurum arasında teknik işbirliği sağlanacak.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen imza törenine Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır, Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın yanı sıra Genel Sekreter Vekili Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurdan Cankaya ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın katıldı.

Kaynak: AA
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