KLÜ Rektörü Ak\'a Ziyaretler Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'a ziyaretler sürüyor.

Ak, makamındaİl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan ve Tredaş İl Müdürü İzzet Kumlu'yu kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, üniversitenin gelişimi için çalışacaklarını söyledi.

Ak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.