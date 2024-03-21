KMTSO tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.
Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen program öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi.
İftar programında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının İslam coğrafyasında acı çeken tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi.
Buluntu, depremden sonra ilk iftar programı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Aramızda bulunması gereken ve birçok kardeşimiz ve arkadaşımız maalesef yok. 6 Şubat depremlerinde birçok acılar yaşadık ve gerçekten Kahramanmaraş'ta birçok arkadaşımızı ve sevdiklerimizi kaybettik. Bunların acısını içimizde buruk bir şekilde yaşıyoruz. Depremden sonra ilk iftar programımız yapıyoruz, tabi buruk bir iftar geçiriyoruz. Ama hızlı bir şekilde inşallah bu acılarla beraber şehrimizi ayağa kaldırmak içinde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak için çok ciddi anlamda mücadele ediyoruz."
Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, iş insanları ve kurum müdürleri katıldı.
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