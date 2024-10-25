KMÜ 2024-2025 Akademik Yılı Töreni

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KMÜ'de 2024-2025 akademik yıl açılış töreni düzenlendi

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'nın ev sahipliğinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni akademik yılının öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Gavgalı, hiçbir saldırının Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

KMÜ'nün sadece bilimsel başarılarıyla değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarına önemli katkılar sunduğunu aktaran Gavgalı, "Akademik kadromuzun üstün gayreti ve öğrencilerimizin azmiyle üniversitemiz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu başarıları daha ileri taşımak en büyük hedeflerimiz arasında. Diğer taraftan özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve girişimcilik alanlarında yapacağımız projelerle üniversitemizi çağın gereklerine daha uygun hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizin, dünya çapında rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak, en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda, topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda yerel kalkınmaya destek olacak sosyal ve ekonomik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ilk dersi vermesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu.

Törene, Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, il ve üniversite protokolü, sanayi kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.