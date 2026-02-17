KMÜ'de Cübbe Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KMÜ'de Cübbe Giyme Töreni Düzenlendi

KMÜ\'de Cübbe Giyme Töreni Düzenlendi
17.02.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde cübbe giyme töreni ve akademik başarılar kutlandı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Akademik Performans ve Cübbe Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 2025'in üniversiteleri için önemli gelişmelere sahne olduğunu söyledi.

Gavgalı, 2026'da da nitelikli yayın sayısının artırılması, uluslararası proje ortaklıklarının genişletilmesi ve girişimcilik çalışmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ise akademik başarının sabır, disiplin ve ilme adanmışlığın sonucu olduğunu belirtti.

Üniversitelerin şehirlerin ufkunu genişleten ve topluma yön veren ilim merkezleri olduğuna dikkati çeken Sağlam, üniversitenin kentin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı yönetim ve akademik kadroya teşekkür etti.

Program, doçentlik ve profesörlük unvanına yükselen öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesi ve çeşitli alanlarda başarı gösteren akademisyenlere belge takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ'de Cübbe Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü basketbolcu Kyrie Irving’den Gazze’deki gazetecilere anlamlı destek Ünlü basketbolcu Kyrie Irving'den Gazze'deki gazetecilere anlamlı destek
Yaşını duyanların ağzı açık kaldı Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı Yaşını duyanların ağzı açık kaldı! Kilometrelerce ters yönde ilerledi, trafiği birbirine kattı
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Cenk Ergün’den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması Cenk Ergün'den futbolseverleri ikiye bölen Kenan Yıldız-Arda Güler kıyaslaması

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:47:33. #7.11#
SON DAKİKA: KMÜ'de Cübbe Giyme Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.