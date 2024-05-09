KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu\'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Müdür Prof. Dr. Hakan Candan, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Mezuniyet kütüğüne ismini çakan okul birincisi ve dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri verildi. Program, aşçılık yemini ve kepçe devir teslim töreniyle sona erdi.

09.05.2024 13:59
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü'nde mezuniyet töreni düzenlendi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda yapılan törende konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Candan, mezuniyet evveli, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan öğrencilerden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrencilerini tebrik ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Candan, "Meslek sahibi olmanın yanında bu ülke ve bu millet için yararlı bireyler olmanızı temenni ediyorum. Her birinizin mezuniyetini kutluyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, okul birincisi Burhan Uysal, mezuniyet kütüğüne ismini çakarken, dereceye giren diğer öğrencilere de sırasıyla ödülleri verildi.

Program, aşçılık yemini ve kepçe devir teslim töreniyle son buldu.

Kaynak: AA

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