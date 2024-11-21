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KOAH Günü Etkinliği Erciyes’te

KOAH Günü Etkinliği Erciyes’te

Erciyes Üniversitesi'nde KOAH Günü kapsamında solunum testi ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

21.11.2024 11:47
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, 20 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla solunum fonksiyon testi yapıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği Orta Anadolu Şubesi işbirliği ve gönüllü tıp fakültesi öğrencilerinin destekleriyle etkinlik düzenlendi.

Gevher Nesibe Hastanesi poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta ve hasta yakınlarına KOAH ile bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz solunum fonksiyon testi yapıldı.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, burada yaptığı açıklamada, KOAH'ın sürekli öksürük, balgam çıkarma ve zamanla şiddeti artan nefes darlığı ile karakterize olan önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

KOAH'ın hem maddi hem de manevi kayba neden olduğunu ifade eden Gülmez, şunları kaydetti:

"Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde bu kötü etkiler çok daha fazla kendini göstermektedir. Sigaraya maruz kalanlarda, hava kirliliği yaşanan ortamlarda KOAH daha fazla görülmektedir. Onun için bu yılın teması 'Havamızı Koruyalım, KOAH'sız Yaşayalım' olarak belirlenmiştir. Temiz havamızı koruyalım. Bütün insanların temiz hava soluması ve temiz su içmesi bir insanlık görevidir. Lütfen yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım, arabalarımızın egzoz ölçümlerini yaptıralım, havaya karbon ayak izini mümkün olduğu kadar yaymayalım."

Kaynak: AA

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