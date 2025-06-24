KOAH Hastası Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde KOAH hastası kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 2'nci katında yalnız yaşayan 74 yaşındaki Vesile Oturmazer'in dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, evdeki incelemelerinde yatağa bağımlı yaşadığı öğrenilen Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İncelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerince bakımının yapıldığı öğrenilen Oturmazer'i, zaman zaman oğlunun da kontrol ettiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığı değerlendiriliyor.