Koalisyon, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Koalisyon, Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

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Koalisyon, Suudi Arabistan\'a yönelik balistik füze ve 3 İHA\'nın imha edildiğini açıkladı
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin fırlattığı bir balistik füze ve üç İHA'yı imha ettiğini duyurdu. Koalisyon, Suudi hava savunmasının Riyad ve güneyde üç İHA'yı önlediğini, Yemen'deki operasyonda beş tünel ve dört füze rampasını imha ettiğini açıkladı.

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan bir balistik füze ile üç insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki pazartesi günü X'te yaptığı açıklamada, Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad ve ülkenin güney bölgelerinde üç İHA'yı önleyerek imha ettiğini belirtti.

Koalisyon ayrı bir açıklamada, Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin de imha edildiğini kaydetti.

Koalisyon ayrıca Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri hedef alan bir askeri operasyon düzenlediğini, balistik füzelerin depolandığı beş tüneli, dört balistik füze fırlatma rampasını ve bir füze depolama tesisini imha ettiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyon kapsamında Husilerin kontrolündeki bölgeleri birbirine bağlayan ikmal hatlarının yanı sıra Yemen'deki cephe hatları boyunca bulunan tahkimatların, personelin ve askeri teçhizatın da hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Suudi ArabistanPolitikaGüncelRiyadYemenDünyaSon Dakika

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