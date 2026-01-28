Dem Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit: Kobane İçin Yardım Tırları Hazır, Mürşitpınar Sınır Kapısı Derhal Açılmalıdır

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kobane'ye insani yardım ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın acilen açılması çağrısında bulundu.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kobane kuşatma altında. Ortada gerçek bir ateşkes yok. Ateşkes adı altında masalarda planlar yapılırken, siviller açlığa ve ölüme terk ediliyor. UNHCR verileri açık: Son haftalarda 100 bini aşkın insan yerinden edildi. Kobane'de insani kriz kapıda değil, içeride. Yardım tırları hazır. Belediyeler, sivil toplum hazır. Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalıdır. İnsani yardım bekletilemez, pazarlık konusu yapılamaz. Kobane yalnız değildir. Yaşamı savunmak suç değil, sorumluluktur." ifadesini kullandı.