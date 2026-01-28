Dem Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit: Kobane İçin Yardım Tırları Hazır, Mürşitpınar Sınır Kapısı Derhal Açılmalıdır - Son Dakika
Dem Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit: Kobane İçin Yardım Tırları Hazır, Mürşitpınar Sınır Kapısı Derhal Açılmalıdır

28.01.2026 00:16  Güncelleme: 09:55
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kobane'deki insani kriz nedeniyle Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın acilen açılması gerektiğini vurguladı. Koçyiğit, sivillerin açlığa ve ölüme terk edilmemesi için yardımın hemen ulaştırılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kobane'ye insani yardım ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın acilen açılması çağrısında bulundu.

Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kobane kuşatma altında. Ortada gerçek bir ateşkes yok. Ateşkes adı altında masalarda planlar yapılırken, siviller açlığa ve ölüme terk ediliyor. UNHCR verileri açık: Son haftalarda 100 bini aşkın insan yerinden edildi. Kobane'de insani kriz kapıda değil, içeride. Yardım tırları hazır. Belediyeler, sivil toplum hazır. Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalıdır. İnsani yardım bekletilemez, pazarlık konusu yapılamaz. Kobane yalnız değildir. Yaşamı savunmak suç değil, sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
