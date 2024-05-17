Kobani Davası\'ndan sonra 14 ilde eylem yasağı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Kobani Davası'nda çok sayıda eski HDP'li isme ceza verilmesinin ardından olası protestolara karşı aralarında Mersin ve İzmir'in de olduğu 14 ilde eylem ve etkinlikler yasaklandı. Yasaklar, 19 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen Kobani Davası'nın karar duruşmasında, aralarında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda HDP'li isme hapis cezaları verildi.

Karara, DEM Partililer tepki gösterirken, olası protesto eylemlerine karşı; Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Batman, Ağrı, Bingöl, Adana, Tunceli, Muş, Hakkari, Mersin, İzmir ve Kars valiliklerince gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü eylem 4 gün süreyle yasaklandı. Valiliklerce yapılan açıklamada, 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar sadece valilikler ve kaymakamlıkların uygun göreceği eylem ve etkinliklere izin verileceği bildirildi. Valiliklerden yapılan açıklamada, yasaklamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetler ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma gibi tüm etkinlikler 16 Mayıs günü saat 18.00'den 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır."