KOBİ'ler IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Tanıtacak - Son Dakika
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KOBİ'ler IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Tanıtacak

16.07.2025 11:11
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OSSA, IDEF 2025'te 55 üye firma ile yerli savunma ürünlerini sergileyecek, işbirliği ve yenilik vurgulanacak.

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün ve yeteneklerini gösterecek.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın on üçüncü haberinde, savunma sanayisi KOBİ'lerinin etkinlikleri ele alındı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerinden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF 2025'e güçlü bir katılım sağlıyor. OSSA, 12'si kümelenme standında olmak üzere toplam 55 üye firmayla fuarda yerini alacak.

OSSA, bu yılki fuarda yalnızca ürün ve teknolojilerini değil, aynı zamanda savunma sanayisi ekosistemine kazandırdığı işbirliği kültürünü, yerli üretim kapasitesini ve ihracat odaklı vizyonunu da gözler önüne serecek. OSSA standında sergilenecek ürünlerin bazıları ise ilk kez kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kümelenme standında Ankara Bronz, Arıtes, Bosan, Das Lager, Dora Makina, Faymer, Gür Metal, Pars Havacılık, Sağlam Metal, Sedsan, Teksan ve Tolga Plastik firmaları yer alıyor. Bu firmalar, elektronik, kompozit parça üretimi, hassas talaşlı imalat, özel bağlantı elemanları, sızdırmazlık ve conta sistemleri, mekanik komponentler, plastik enjeksiyon, kablaj, yazılım çözümleri, rulman teknolojileri ve test sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış bu firmalar, savunma ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleriyle Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesine katkı sağlarken, aynı zamanda uluslararası pazarda da rekabet edebilir çözümler sunuyor.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümelenme olarak IDEF 2025'te bulunmanın kendileri için yalnızca bir fuar katılımı değil, aynı zamanda uluslararası pazara açılan stratejik bir pencere anlamına geldiğini söyledi.

IDEF gibi prestijli bir platformda 55 üyeyle yer almanın OSSA için gurur verici olduğunu vurgulayan Yarsan, "OSSA üyesi firmaların geliştirdikleri ürünleri ilk kez sergileyecek olması, kümelenmenin sadece üretim değil, aynı zamanda yenilik ve AR-GE merkezli bir yapılanma olduğunu da göstermektedir." dedi.

Amacı, üyelerinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmasını sağlamak, onları teknoloji üretme ve ihraç etme yönünde desteklemek olan OSSA, Türkiye'nin savunma sanayisi ekosisteminde yer alan KOBİ'lerin ve tedarikçi firmaların en önemli oluşumlarından birini oluşturuyor.

Ankara'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde doğan ve 320'nin üzerinde üyesiyle faaliyet gösteren OSSA, yalnızca Türkiye'nin büyük savunma firmalarına değil, aynı zamanda 45'ten fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir tedarik ağına sahip bulunuyor. Airbus, Boeing, TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan, FNSS, HAVELSAN ve TEI gibi şirketlere parça ve alt sistem tedarik eden OSSA firmaları, aynı zamanda yurt dışı fuarlarda da Türkiye'yi temsil ediyor.

IDEF 2025 boyunca OSSA standını ziyaret edecek yerli ve yabancı heyetler, firmaların sunduğu yüksek teknoloji ürünleri ve çözümleri yakından inceleme fırsatı bulacak. OSSA, fuar boyunca Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayan KOBİ'lere destek verecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOBİ'ler IDEF 2025'te Savunma Sanayisini Tanıtacak - Son Dakika

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