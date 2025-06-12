Koç Üniversitesi'nde Disiplin Soruşturması Tepkisi

(İSTANBUL) – Koç Üniversitesi öğrencileri, Koç Üniversitesi'nde 8 öğrenciye soruşturma açılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada "C¸agˆrılan sekiz o¨gˆrenci hakkında dosyada hic¸ bir somut delil bulunmamaktadır. Hukuki ve etik hic¸ bir dayanagˆı olmayan, tamamen keyfi ve siyasi saiklerle yu¨ru¨tu¨len bu disiplin sorus¸turması rastgele sec¸ilen o¨gˆrencilerden bazılarını cezalandırarak digˆer o¨gˆrencilere gözdağı vermeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Koc¸ U¨niversitesi yönetimi, bu yıl du¨zenlenen Bahar S¸enligˆi sırasında Coca Cola ve Popeyes stantlarına yazılan "Katil I·srail" ve "I·s¸birlikc¸i" yazılarına, Gezi Eylemlerinin 12. yılı anısına go¨kkus¸agˆı renklerine boyanan merdivenler ve bu merdivenlere gerilen brandanın yırtıldıgˆı gerekc¸esiyle 8 o¨gˆrenci hakkında disiplin sorus¸turması bas¸lattı.

Koç Üniversitesi öğrencileri konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"C¸agˆrılan sekiz o¨gˆrenci hakkında dosyada hic¸bir somut delil bulunmamaktadır. Hukuki ve etik hic¸bir dayanagˆı olmayan, tamamen keyfi ve siyasi saiklerle yu¨ru¨tu¨len bu disiplin sorus¸turması rastgele sec¸ilen o¨gˆrencilerden bazılarını cezalandırarak digˆer o¨gˆrencilere gözdağı vermeyi amaçlamaktadır. Final do¨neminin ortasında o¨gˆrencileri baskı altına almak ve demokratik tepkileri kriminalize etmek ic¸in 19 Haziran'da o¨gˆrencileri savunma vermeye c¸agˆıran okul yo¨netimi, ortada hic¸bir somut delil olmamasına ragˆmen bir cadı avı bas¸latmıs¸, kurban arayan bir bakıs¸ ac¸ısıyla rastgele sec¸tikleri o¨gˆrencilere kars¸ı sorus¸turma ac¸mıs¸tır. Bu bir disiplin sorus¸turması degˆil; bu, du¨s¸u¨nce ve ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ne, protesto hakkına, vicdanlara ve onurlu direnis¸e kars¸ı yu¨ru¨tu¨len ac¸ık bir sindirme operasyonudur.

"Koç Üniversitesi ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ve c¸ogˆulculuk gibi degˆerleri yalnızca tanıtım bros¸u¨rlerinde ve PR c¸alıs¸malarında hatırlıyor"

Koc¸ U¨niversitesi, ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ve c¸ogˆulculuk gibi degˆerleri yalnızca tanıtım bros¸u¨rlerinde ve PR c¸alıs¸malarında hatırlarken, sahici bir toplumsal duyarlılık kars¸ısında ise baskıcı ve cezalandırıcı bir tutum sergilemektedir. Burada hedef alınan eylemler, toplum vicdanının sesi olarak emperyalizmin, savas¸ın ve is¸galin kars¸ısında duruldugˆunu go¨stermis¸tir. I·srail'in Gazze'de yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ katliamları kınamak, Gezi'nin o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ ruhunu sahiplenmek, baskıya kars¸ı ses yu¨kseltmek suc¸ degˆil, onurdur.

Dahası, okulun gec¸mis¸teki utanc¸ verici c¸ifte standart uygulamaları, bugu¨nku¨ saldırgan tutumun bir devamı niteligˆindedir. Kadın cinayetlerini protesto eden kadın o¨gˆrencilere kampu¨s ic¸inde fas¸ist saldırılar du¨zenlenmis¸, okul yo¨netimi failleri tespit edemedigˆini ve s¸ikayet dilekc¸esi veren kadınlara da failleri kendi c¸abaları ile bulmalarını so¨yleyerek failleri aklamaya c¸alıs¸mıs¸tır. Ancak ne tesadu¨ftu¨r ki bugu¨n aynı okul yo¨netimi, hic¸bir yardım almadan, hic¸bir delile dayanmadan, sadece politik durus¸ları sebebiyle 8 o¨gˆrenciyi kolayca tespit edebilmektedir. Yine, Bahar S¸enligˆi sırasında 'Ali I·smail Korkmaz O¨lu¨msu¨zdu¨r' pankartını yırtan saldırgan da bulunamamıs¸tır. Go¨ru¨yoruz ki okul yo¨netiminin gu¨venlik kamerası yalnızca hak mu¨cadelesi yu¨ru¨ten o¨gˆrencileri go¨rebilmekte, gericiligˆi ve s¸iddeti ise ısrarla tespit edememektedir."

"Koc¸ U¨niversitesi yo¨netimini ve tu¨m u¨niversite idareleri o¨gˆrencileri korkutma ve sindirme politikasından vazgec¸melidir"

Bu su¨rec¸te yalnızca Koc¸ U¨niversitesi'nde degˆil, Tu¨rkiye'nin do¨rt bir yanındaki u¨niversitelerde benzer sorus¸turmaların es¸ zamanlı olarak bas¸latılmıs¸ olması tesadu¨f degˆildir. Bu sorus¸turmalar, o¨gˆrencilerin yu¨kselen toplumsal taleplerini bastırmaya yo¨nelik sistematik bir giris¸imin parc¸asıdır. I·fade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨nu¨, politik tutumu ya da vicdani durus¸u cezalandırma c¸abası; demokratik u¨niversite fikrine ve genc¸ligˆin mu¨cadele mirasına yo¨nelmis¸ ac¸ık bir tehdittir. Bizler, bu sorus¸turmaların derhal geri c¸ekilmesini, o¨gˆrenci haklarının tanınmasını ve u¨niversitelerin bir o¨gˆrenme, sorgulama ve du¨s¸u¨nme alanı olarak kalmasını talep ediyoruz. Koc¸ U¨niversitesi yo¨netimini ve tu¨m u¨niversite idareleri u¨niversite oldugˆunu hatırlamalı; o¨gˆrencileri korkutma ve sindirme politikasından vazgec¸melidir. Biz korkmuyoruz, susmuyoruz ve bu hukuksuzlugˆa kars¸ı durmaya devam edecegˆiz."