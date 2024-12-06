Kocaali'de Öğrenciler Gazze İçin Ses Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaali'de Öğrenciler Gazze İçin Ses Verdi

Kocaali'deki ortaokul öğrencileri, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

06.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki akranlarına destek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Hanzala" adlı karikatür karakterinin yer aldığı karton pankarta "Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur" yazdı.

Kız öğrencilerden oluşan 34 kişilik grup, bildiri okuduktan sonra oluşturdukları görselin yanında Türk ve Filistin bayrağı açtı.

"Bütün mazlum coğrafyalarda yapılan zulme dikkati çekmek istedik"

Okul müdürü Fuat Özgen, bütün mazlum coğrafyalarda yapılan zulme öğrenci ve öğretmenlerle dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Özellikle Gazze'de zulüm görenler için bir ses olabilme adına böyle bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Özgen, "Çocuklarımızın yürekleri o kadar geniş, o kadar merhamet yüklü ki onlar bizleri bu noktada motive ediyorlar. Tabii ki bugün teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın etkisi ve diğer uyarılar, çocuklarımızın bilinçli olması noktasında birer araç halini almış durumdalar. Görüyoruz ki öğrencilerimizin bu zulme duyarsız kalmaları, pek mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Görselin hazırlanmasına destek veren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Eda Karaca da öğrencileri aydınlatmaya çalıştıklarını ve yaşanan zulüm hakkında bilgiler verdiklerini anlattı.

Sürekli paylaşım halinde olduklarını ve bunun da çocukları daha duyarlı hale getirdiğini vurgulayan Karaca, "Etkinlik, yardım faaliyetleri yaptığımız oluyor. İlerleyen dönemlerde kermes yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı etkin tutmaya çalışıyoruz. Allah çocuklarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Şura Umay Yaman ise Gazze'de yaşananlar için çok üzgün olduğunu ve boykot konusuna herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz burada ders işliyoruz, eğleniyoruz onlar orada bombaların altında kim bilir kaç parçaya bölüyorlar. Biz burada bir kalem için güzel olup olmadığını düşünüyoruz, güzel olanı alıyoruz onlar ise bizim beğenmediğimiz kaleme şükrediyorlar. Kollarında isimleri var. Anneler, babalar; çocuklarını bulamıyorlar, çok aç kalıyorlar."

Öğrenci Berra Ceylan, okulda güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Anne ve babaları çocukları enkaz altında kaldıklarında kollarına isim yazarak onları bulabiliyorlar. İnsanlar hiç mi utanmıyor, hiç mi üzülmüyor?" dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Kocaali, sakarya, Eğitim, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaali'de Öğrenciler Gazze İçin Ses Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaali'de Öğrenciler Gazze İçin Ses Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.