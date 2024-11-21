Kocaali ve Karasu'da Balıkçılık Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kocaali ve Karasu'da Balıkçılık Yaşatılıyor

Balıkçılar, Kocaali ve Karasu'da geçimlerini sağlayarak tüketicilere taze balık ulaştırıyor.

21.11.2024 12:48
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ve Karasu ilçelerinde balıkçılar, geçimlerini yıllardır sürdürdükleri avcılıkla sağlıyor.

Balıkçılar, geceden denize attıkları ağları günün ilk ışıklarında kayık, tekne, taka ve "uzatma" dedikleri deniz araçlarıyla topluyor. Ağlara takılan balıklar, tek tek ayıklanarak köpük ve kovalara konuluyor.

Bölge sakinlerinin "Haralambo" dedikleri mevkide uzun yıllardır suya ağlarını bırakan balıkçılar, bir yandan ekonomik kazanç elde ederken bir yandan önemli besin değeri bulunan balığı tüketicilere ulaştırıyor.

"Bu sene daha güzel balıkçılık olacak"

Balıkçı Şefik Kır, AA muhabirine, bölge insanının balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Balıklar, Kocaali ve Karasu'daki satış noktalarına ulaştırılarak satışı yapılıyor. Bundan sonra devlet büyüklerimizin de katkıları, insanlarımızın da birlik ve bütünlük sağlamasıyla kooperatifleşmeyi sağlayarak bu işi farklı noktalara taşıyacağımızdan eminim." diye konuştu.

Adem İngenç de kendilerinden önce dedelerinin balıkçılık yaptığını dile getirerek, "Biz de 40 yıldan bu yana balıkçılık yapıyoruz. 160 yıldan bu yana sürekli balıkçılık var. Sabah 06.00'da denize çıkıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz. Bu sene daha güzel balıkçılık olacak. Şu anda barbun başladı. İstavrit de var ama burada barbun kalıcı balıktır. Sığ sularda istavrit, 35-40 metrelerde barbun, 50-70 metrelerde mezgit oluyor. Biz barbun yakalamak için ağ atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabri İngenç ise balıkçılığın zevkli bir iş olduğunu anlatarak, "Buranın tadını aldığın zaman burayı bir daha bırakamazsın." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaali ve Karasu'da Balıkçılık Yaşatılıyor - Son Dakika

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