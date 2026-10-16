Kocaeli Başiskele'de selde kaybolan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de selde kaybolan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu

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Kocaeli Başiskele'de sel sularına kapılıp kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni, deniz polisince İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında bulundu. Gedikli'nin dereden denize sürüklendiği değerlendiriliyor, cansız bedeni morga kaldırıldı.

CESEDİ BULUNDU

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli'nin, deniz polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında denizde cansız bedeni bulundu. Gedikli'nin sel sularıyla dereden denize sürüklendiği değerlendiriliyor. Deniz polisi ekipleri tarafından sudan çıkarılan Gedikli'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA
BaşiskeleKocaeliOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de selde kaybolan eski muhtarın cansız bedeni denizde bulundu - Son Dakika
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