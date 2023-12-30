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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Yeni Yıl Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktıklarını ve yeni 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmak için 2024 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Dünyanın dört bir yanında yaşanan, mazlum insanların yaşamını yitirdiği menfaat savaşlarında insanlığın ayaklar altına alındığını vurgulayan Büyükakın, 'İnsan olmayı başarırsak, yaşadığımız dünya daha yaşanabilir olacak. Bu dünya hepimize yeter.' ifadelerini kullandı. Kocaeli'nin güçlü, dinamik ve üreten bir şehir olması için çalıştıklarına işaret eden Büyükakın, yeni yılda da çıktıkları gönül belediyeciliği yolundan sapmadan, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın\'dan Yeni Yıl Mesajı
30.12.2023 - 11:47,  Güncelleme: 11:50
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılını geride bıraktıklarını ve yeni "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için 2024 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan, mazlum insanların yaşamını yitirdiği menfaat savaşlarında insanlığın ayaklar altına alındığını vurgulayan Büyükakın, "İnsan olmayı başarırsak, yaşadığımız dünya daha yaşanabilir olacak. Bu dünya hepimize yeter." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin güçlü, dinamik ve üreten bir şehir olması için çalıştıklarına işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Yeni yılda da çıktığımız gönül belediyeciliği yolundan sapmadan, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'Aslolan gönüllere girmektir' prensibiyle, 7 gün 24 saat şehrimizin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Nerede bir sorun varsa orada olacağız. Şehrimize çizdiğimiz bu yeni vizyon mukabilinde; var olan güzellikleri ortaya çıkardığımızı, altyapıdan ulaşıma, çevreden spora, kültür turizminden modern tesislere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğimizi gururla söyleyebiliyoruz. 'İnsanların en hayırlısı, insana hizmet edendir' diyen bir medeniyetin mensupları olan bizler, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır işler yaparak Kocaeli'yi de yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın öncelikle mazlum coğrafyalarda, kendi memleketlerinde mahkum hayatı yaşayan masum insanlığa, yuvalarımıza, şehrimize ve ülkemize esenlik, huzur ve sevinç getirmesini diliyorum. Hep birlikte, nice sağlıklı, huzurlu ve güzel yıllar yaşamak ümidiyle."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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