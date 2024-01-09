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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında gazetecilik mesleğinin demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin toplumu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini ve topluma birçok hizmet sunduğunu belirtti. Ayrıca, gazetecilerin toplumsal iletişimi sağlama ve topluma ayna tutma gibi ulvi görevleri üstlendiğini ifade etti. Büyükakın, çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları hatırlamamızı sağlayan bu özel günün bir farkındalık günü olduğunu vurgulayarak, tüm gazetecilerin gününü kutladı ve başarılar diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:48
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olarak nitelendirilen gazetecilik mesleğinin, tüm meslekler içerisinde yerinin ayrı ve çok önemli olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin demokratik toplumların önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Büyükakın, gazetecilerin, toplumu her türlü olay ve gelişme hakkında bilgilendirme görevini gördüğünü, topluma yararlı birçok hizmeti de yerine getirdiğini bildirdi.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Kamuoyundan aldığı geri bildirimleri yerel ve genel idarelere ileten gazetecilerimiz, toplumsal iletişimi sağlama, kişiler, topluluklar, millet ve milletler arasında iletişim kurma, adeta topluma ayna tutma gibi ulvi görevleri de üstlenmektedir. Bu nedenle basın emekçilerimiz önemi yadsınamaz meslekler arasındadır. 10 Ocak'ta, çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir gün de olsa hatırlamamızı sağlayan bu özel gün, bizim için de bir farkındalık günüdür. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla çalışan, devletinin, milletinin menfaatini mesleğinin de üstünde tutan tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, her birine mesleki hayatlarında başarılar ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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