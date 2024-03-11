Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, İstiklal Marşı'nın ecdadın bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna verdiği onurlu mücadelenin bir destanı olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılını kutlayan Büyükakın, İstiklal Marşı'nın hür yaşamayı şiar edinen bir milletin, vatan uğruna yapabileceklerinin hududunun olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını gösteren, adeta yaşatan tarihi bir eser niteliğindedir. Bu nedenle İstiklal Marşı'nı sevmek vatanını sevmek demektir. Mehmet Akif, milli marşımızı yazarak, kalplerimizdeki var olan vatan ve millet sevgisini açığa çıkartmıştır. Akif'in mısralarının gücü, bizleri bu toprağa bağlayan köklerin sağlamlığıdır. Bu manada Mehmet Akif Ersoy, bir mihenk taşı gibidir. Vatan şairimizin milli marşta da belirttiği gibi, Türk milleti güçlüdür. Bu paha biçilmez güç sayesinde şanlı bayrağımız her zaman gönderlerde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızı yazan ustayı ve yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Akif'in belirttiği gibi, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Ama Mehmet Akifler hep olsun."