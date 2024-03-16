Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, mesajında, Çanakkale Zaferi ile asırlarca esaret altında yaşamış millet için istiklal meşalesinin yakıldığını belirtti.
Çanakkale'de, İstiklal Savaşı destanının önsözünün kanla yazıldığını aktaran Büyükakın, tarihin en şerefli cümlelerini taşıyan bu önsözün içinde millete bağlılık, hürriyet arzusu, vatan aşkı ve büyük millet olmanın şuurunun bulunduğunu bildirdi.
Çanakkale Savaşı'nın, Türk milletinin geleceğine yön verdiğine işaret eden Büyükakın, Çanakkale'de kazanılan zaferin, hiçbir milletin sahip olamayacağı bir ruhla elde edildiğini vurguladı.
Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:
"Köklerimizden gelen bu Çanakkale ruhu, aziz milletimizin hafızasında o günkü olduğu gibi hiçbir zaman silinmemek üzere yer edindi. Her yıl 18 Mart'ta Türkiye'nin, Kocaeli'nin gözyaşları Çanakkale'ye akar. Bize düşen görev bugünlerimizi borçlu olduğumuz şehitlerimizin fedakarlığını, yeni nesillerin hafızasında canlı tutmaktır. Bu asil ruhu çocuklarımıza öğretmeyi asli bir görev biliyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu vesileyle Çanakkale'de Allah için vatan için bayrak için göğüslerini siper ederek bizlere bu büyük zaferi, aziz vatanımızı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah'tan rahmet diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Çanakkale Zaferi Mesajı - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Selim Han İ, tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepetin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen kazalarda, devrilen ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda diğer sürücülerde maddi hasar oluştu.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda, 18 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?