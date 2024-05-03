Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Hıdırellez'i kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Hıdırellez\'i kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hıdırellez dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında Hıdırellez'in Anadolu'nun derinliklerinden gelen bir geleneğin günümüze yansıması olduğunu belirtti ve birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Hıdırellez'in barış, sevgi ve umut getirmesi temennisinde bulundu.

03.05.2024 12:35
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Hıdırellez'in Anadolu'nun derinliklerinden gelen bir geleneğin günümüze yansıması olduğunu belirtti.

Hıdırellez'in birleştirici atmosferinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın öneminin hatırlanması gerektiğine işaret eden Büyükakın, bu özel günde barışın, sevginin ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünya için çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Türk dünyası ile birlikte Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya'da ilkbaharın gelişiyle kutlanan bayramlardan olan Hıdırellez, aynı zamanda barış ve kardeşlik bayramımızdır. Doğanın yeniden uyanışını ve umudu temsil eden bu bayram, tüm insanlığa daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşmak için vesile olsun. Mazlum coğrafyalardaki gözü yaşlı çocuklara, annelere, babalara da baharı yaşatsın. Başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi ve umut getirmesi temennisiyle, Hıdırellez bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Hıdırellez'i kutladı - Son Dakika

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