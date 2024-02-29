Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Üsküdar Vapuru faciasını anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Üsküdar Vapuru faciasını anma mesajı yayımladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Üsküdar Vapuru faciasını anma mesajı yayımladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Üsküdar Vapuru faciasının 66. yılında bir mesaj yayımlayarak, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi. Büyükakın, Üsküdar faciasında yaşamını yitirenleri saygıyla anarak, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

29.02.2024 11:55
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 66. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, yolcularının çoğunluğunu İzmit'te okuyan Gölcük ve Karamürselli öğrencilerin oluşturduğu Üsküdar Vapuru'nun, 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde battığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi.

Yaşanan acının hala çok taze olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin yıl dönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar. Rabbi'm milletimize bir daha bu acıları yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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