Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Üsküdar Vapuru faciasını anma mesajı yayımladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, cumhuriyet tarihinin en büyük deniz kazalarından "Üsküdar Vapuru" faciasının 66. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, yolcularının çoğunluğunu İzmit'te okuyan Gölcük ve Karamürselli öğrencilerin oluşturduğu Üsküdar Vapuru'nun, 1 Mart 1958'de İzmit Körfezi'nde battığını belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diledi.

Yaşanan acının hala çok taze olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin yıl dönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları, bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar. Rabbi'm milletimize bir daha bu acıları yaşatmasın." ifadelerini kullandı.