Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ta ücretsiz ulaşım sağlayacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.