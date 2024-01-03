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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 'Engelsiz Taksi' Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 'Engelsiz Taksi' Hizmeti Sunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşım imkanı sağlayan 'Engelsiz Taksi' hizmetini 2023 yılında da sürdürüyor. Geçen yıl 26 bin 326 kişi bu hizmetten yararlandı. Hizmet kapsamında özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan ticari araçlar, otobüsler, minibüsler ve binek araçlar kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara \'Engelsiz Taksi\' Hizmeti Sunuyor
03.01.2024 - 15:07,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Engelsiz Taksi" ile engelli vatandaşların sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetlere ulaşımını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlara yönelik başlatılan "Engelsiz Taksi" hizmeti, 2023 yılında da devam etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen ve randevu sitemiyle çalışan "Engelsiz Taksi", tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor.

Engelli vatandaşlar, bu hizmetle başta sağlık, eğitim, spor ve kültürel olmak üzere her türlü ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda "Engelsiz Taksi" hizmetinden, geçen yıl 26 bin 326 kişi yararlandı.

Vatandaşlara, akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet veriliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 'Engelsiz Taksi' Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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