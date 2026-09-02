Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın çatısında yangın, itfaiye büyümeden söndürdü - Son Dakika
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Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın çatısında yangın, itfaiye büyümeden söndürdü

Kocaeli Darıca\'da 4 katlı binanın çatısında yangın, itfaiye büyümeden söndürdü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, teras katta hasar meydana geldi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, yaralanan olmadı. Teras katta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın çatısında yangın, itfaiye büyümeden söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Darıca'da 4 katlı binanın çatısında yangın, itfaiye büyümeden söndürdü - Son Dakika
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