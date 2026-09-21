Kocaeli Darıca'da iş yerinin bacasındaki yangını itfaiye söndürdü, bacada hasar oluştu

Kocaeli Darıca'da iş yerinin bacasındaki yangını itfaiye söndürdü, bacada hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın bacada hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinin bacasında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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