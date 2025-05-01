Kocaeli'de 1 Mayıs Yürüyüşü

KOCAELİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla İzmit ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

İzmit ilçesinde sendika temsilcilerinden oluşan tertip komitesinin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Tepecik Mahallesi'ndeki belediye iş hanı önünde sendika, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu kortej, pankartlar ve flamalar eşliğinde Anıtpark'a yürüdü. Katılımcılar, buradaki alanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.