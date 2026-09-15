Kocaeli'de 12 kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle 12 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlının İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde mağdur ettiği belirtilen kişilerin şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapma bahanesiyle 12 kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde 12 kişinin beyaz eşya ve kombi tamiri bahanesiyle toplam 300 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma yürütüldü.
Polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheli U.T'yi Gebze ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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