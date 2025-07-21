Kocaeli'de 1610 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kocaeli'de 1610 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze ve Kartepe ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen aramalarda, 1610 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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