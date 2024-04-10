Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli\'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli'de düzenlenen 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması'nda konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin huzur adası olduğunu vurgulayarak, milli birlik ve beraberliğin korunmasıyla ay yıldızlı al bayrağın sonsuza kadar dalgalanacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise bayramın buruk sevinçle kutlandığını ve Gazze'ye yardım etmek için kardeş şehir anlaşması yapma teklifini meclis gündemine alacaklarını söyledi. Programa katılan vatandaşlarla bayramlaşma da gerçekleştirildi.

10.04.2024 16:25  Güncelleme: 16:27
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Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, acı ve gözyaşının Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı kavurduğunu, neredeyse Osmanlı'dan bu yana bu coğrafyanın kan ağladığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin "huzur adası" olduğunu ifade eden Yavuz, milli birlik ve beraberliği korudukça, el ele verdikçe ay yıldızlı al bayrağın göklerde sonsuza kadar dalgalanacağını anlattı.

Yavuz, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna değinerek, "Valiliğimiz de vatandaşlarımızın bayramın manevi ikliminden faydalanması için elindeki tüm kaynakları kullanmıştır. Nitekim vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız ben ve bizzat eşimin ziyaret ettiği aile sayısı 2 bini geçmiştir. Sadece eşim ve benim ziyaret ettiğim aile sayısı 2024'te 330 olmuştur. Görev yaptığım süre içerisinde bugüne kadar kapısını çaldığımız aile sayısı 19 bindir." dedi.

"Biz, mazlumları da çaresizleri de devlet olarak yalnız bırakamayız. Onların ellerinden tutmaya, onları şefkatle kucaklamaya ihtiyacımız var." diyen Yavuz, bayramı kutlamaya gelen katılımcıların bunun göstergesi olduğunu belirtti.

" Gazze'ye de gitmek boynumuzun borcu olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayramın başta Gazze'de, Filistin'de olmak üzere dünyanın mazlum coğrafyalarında akan kan ve gözyaşı nedeniyle buruk sevinçle kutlandığını dile getirdi.

Allah'tan bu millete ve aziz evlatlarına, mazlum coğrafyalardaki zulmü eliyle, gerektiğinde göndereceği bir notayla durdurma imkanı nasip etmesini niyaz eden Büyükşehir, "İnşallah Büyükşehir Belediye Meclisi toplanır toplanmaz, Gazze'yle kardeş şehir anlaşması yapma teklifini meclis gündemine almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Büyükakın, Gazze'deki zulüm son bulur bulmaz, barış sağlanır sağlanmaz belediye ve kent olarak yapacakları ilk işlerden birinin Kocaeli'yi temsilen oraya yardıma gitmek olduğundan bahsederek, "Tıpkı depremde bu millet nasıl bir araya geldiyse, oraya nasıl gittiysek, yine Gazze'ye de gitmek boynumuzun borcu olsun. Şehrimizin insanlarının, Gazze'de yapılan zulme karşı büyük duyarlılıkla, oraya büyük destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve beraberindekiler, programa katılan vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmaya AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, Mühip Kanko, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Taştan, ilçe belediye başkanları, gaziler, siyasetçiler ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 38. Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi - Son Dakika

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