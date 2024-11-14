Kocaeli\'de 4 Hırsız Tutuklandı

Güncel

Kocaeli'de evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Hırsızlık olayına karıştıkları değerlendirilen S.I, S.Ö, S.I, E.K, A.Ç. ve Z.K. Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Zanlılardan S.I'nın 60, S.Ö'nün 22, S.I'nın 14, E.K'nin 6, A.Ç'nin 60 ve Z.K'nin 5 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.I, S.Ö, E.K. ve A.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.