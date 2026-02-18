Kocaeli'de 40 Bin Öğrenciye Güvenli Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de 40 Bin Öğrenciye Güvenli Eğitim

Kocaeli\'de 40 Bin Öğrenciye Güvenli Eğitim
18.02.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 40 bin öğrenciye sosyal duyarlılık ve suçla mücadele eğitimleri verildi.

Kocaeli'de çocuk ve gençleri suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, sosyal duyarlılıklarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan 643 okulun risk analizi yapıldı, önleyici eğitim faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

Bu kapsamda kentte 2025-2026 eğitim öğretim döneminde Gebze ilçesinde 1. risk derecesinde yer alan okula "okul kolluk görevlisi", diğer risk derecelerindeki tüm okullar için ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi, okul giriş ve çıkışlarında 153 ekip görevlendirildi.

Okullardaki eğitim çalışmalarında, Çocuk Şube Müdürlüğü 2 bin 876, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 5 bin 544, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü "Güvenli Gençlik Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 8 bin 815, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 16 bin 459 ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "Minik Yürekler Güvende Projesi" kapsamında 6 bin 190 öğrenciye eğitim verdi. Böylece toplam 39 bin 884 öğrenciye ulaşıldı.

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 14 bin 221 anne ve anne adayına yönelik faaliyet yürüttü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ise 2 bin 170 servis rehber personeline ve 9 bin 207 servis şoförüne eğitim verildi.

Dönem içerisinde 55 "Güvenli Okul" uygulaması gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri ekipleri, okul çevrelerinde bulunan 1467 işletmeyi denetledi. Çocuk Şube Müdürlüğü 303 umuma açık yeri kontrol etti, mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 1 şans oyunları işletmesi, 1 alkollü restoran ve 1 tekel işletmesine idari işlem uygulandı.

Sokakta çalışan veya dilenen çocuklara yönelik önleyici çalışmalar kapsamında il genelinde 208 çocuk hakkında işlem yapıldı, 22 çocuğun ailesine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 40 Bin Öğrenciye Güvenli Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün İşte komisyon raporunun detayları
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! İşte komisyon raporunun detayları
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:32:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 40 Bin Öğrenciye Güvenli Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.