Kocaeli'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi

Kocaeli\'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi
11.03.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Dilovası'ndaki depoda 40 milyon TL'lik sahte şampuan ve ekipmanlar ele geçirdi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine dün Dilovası ilçesinde, bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan, 44 bin 330 adet dolu halde sahte şampuan, 78 bin 778 boş şampuan kutusu, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak, 12 bin litre şampuan imalatında kullanıldığı tahmin edilen sıvı ham madde, 4 bin 400 karton kutu, 7 dolum tankı ve 7 paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, firma hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Jandarma, Dilovası, Ekonomi, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:21:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 40 Milyon TL Değerinde Sahte Şampuan Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.