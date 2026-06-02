Kocaeli'de 50 Bin Alabalık Doğaya Salındı

02.06.2026 14:30
Kocaeli'de su ekosistemini koruma projesi kapsamında Kiraz Dere'ye 50 bin alabalık bırakıldı.

KOCAELİ'de su ekosisteminin korunması ve zenginleştirilmesi amacıyla yürütülen, 'Orman İçi Sularda Balıklandırma Projesi' kapsamında Kiraz Dere'ye 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından su ekosistemini ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen, 'Orman İçi Sularda Balıklandırma Projesi' kapsamında, Başiskele ilçesindeki Kiraz Dere'ye tek seferde 50 bin kırmızı benekli yavru alabalık bırakıldı. Proje doğrultusunda Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki akarsulardan toplanarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'na gönderilen damızlıklardan üretilen ve belirli bir gelişim seviyesine ulaştırılan yavru alabalıklar, düzenlenen törenle doğal yaşam alanlarına salındı. Son iki yılda toplam 16 bin balığın bırakıldığı dereye yapılan bu rekor takviye için Kiraz Dere kenarında gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, muhtarlar, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

'HEM DENİZE BALIK BIRAKIYORUZ HEM DE AKARSULARIMIZI BALIKLANDIRIYORUZ'

Denizlerde balıkların yuva yapması için resifler oluşturduklarını ve her yıl levrek, kalkan, çipura gibi türlerden 6 bin balığı İzmit Körfezi'ne bıraktıklarını aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Nehirlerdeki balıklandırma çalışmasını daha önce iki kez yaptık. 16 bin kırmızı benekli alabalığı bıraktık. Bir seferde şimdiye kadar yaptığımızın 3 katından fazlasını bırakıyoruz yani 50 bin balığı Kiraz Dere'ye bırakacağız. Alabalıklar kayaların arasına girerler. O bir çocuk için inanılmaz bir deneyimdir. Oradan balığı tutabilmek, yakalayabilmek, o heyecan bambaşka bir şeydir ama önce doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız. Biz balıkları tutmuyoruz, denize salıyoruz. Kocaeli'de işler tersine yapılıyor ama güzel işler yapılıyor. Hem denize balık bırakıyoruz hem akarsularımıza balıklar bırakıyoruz. Ne yaptığımızın farkında olmak, doğru olanı yapmak; kısa vadede popüler olanı değil, uzun vadede doğru olanı seçerek devam etmemiz lazım. Gençler, aslında belki de bunun en güçlü takipçileri siz olacaksınız. Bir taraftan sizlere iş bulmamız, yeni iş imkanları oluşturmamız lazım. Bu da yeni işletmeler demek. Bir taraftan iş lazım, öbür taraftan da yeryüzünü tahrip etmemek lazım. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey de bunu anlatıyor. Biz büyüyelim, gelişelim ama bu sürdürülebilir olsun. Bugün yaptığımız yarını bozmasın, bugün yaptığımız yarını yok etmesin. Gelişmeyle, kalkınmayla doğanın dengesi birbiriyle uyumlu halde yürüsün" dedi.

Kaynak: DHA

