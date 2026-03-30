Kocaeli\'de Alt Geçidi Su Bastı

Kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak nedeniyle sabah saatlerinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi'ndeki bir alt geçit, yağmur suyu ile doldu. Yükselen su seviyesi sonucu alt geçit, araç geçişine kapandı. İhbarla bölgeye ilçe belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışma gerçekleşirdi. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlandı.