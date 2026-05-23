Kocaeli'de Bayramda 10 Bin Güvenlik Görevlisi
23.05.2026 16:53
Kocaeli Valisi Aktaş, Kurban Bayramı'nda 10 binin üzerinde güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatili boyunca kentte 10 binin üzerinde jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Aktaş, kentte bayram trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Aktaş, gazetecilere, görevli personelin bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini de kapsayacak şekilde sahada olacağını söyledi.

Aktaş, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramını geçirmesi için emniyet ve jandarma ekiplerinin görev başında olacağını belirterek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların da 24 saat esaslı çalışacağını kaydetti.

Vatandaşlara trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunan Aktaş, bayramı "sıfır ölüm" sloganıyla geçirmek istediklerini ifade etti.

Aktaş, amaçlarının vatandaşın gideceği yere sağ salim varmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlarımız kendi üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Her türlü denetimi, uygulamayı, yol göstericiliği yapacaklar, rehberlik edecekler ama vatandaşlarımızın da bu kurallara uymaları önem arz ediyor." dedi.

Otoyolların Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğunun dün akşam saatlerinden itibaren sürdüğünü dile getiren Aktaş, "Asıl yoğunlukların dönüşte had safhaya ulaşacağını, gidişlerde biraz daha günlere yayıldığını görüyoruz ama an itibarıyla normal günlere göre TEM'de yüzde 40, Kuzey Marmara'da yüzde 70'in üzerinde artış var." diye konuştu.

Aktaş, vatandaşlara radar tuzağı kurulmayacağını belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımızdan toplam 10 binin üzerinde arkadaşımız sahada olacak." dedi.

Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA

