Kocaeli'de Bayramlaşma Töreni

22.05.2026 21:06
Kocaeli Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi, Vali Aktaş sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Kocaeli Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valiliğin protokol girişinde düzenlenen programda Vali İlhami Aktaş, vali yardımcıları, ildeki bürokratlar ve valilik personeliyle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından açıklama yapan Aktaş, tüm Kocaelili hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını kutladığını ifade etti.

Aktaş, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Trafik işaret, işaretçilerine, hız kurallarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmesi için ekiplerin önlemleri aldığını aktaran Aktaş, "Jandarma, emniyet ve diğer denetimle ilgili kuruluşlarımızın hepsi denetim faaliyetleri ve vatandaşlarımızın herhangi aksaklık yaşamaması için 9 gün boyunca 24 saat sahada olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

